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Morhipo'dan yeni yıla özel hediye seçenekleri

Online alışveriş sitesi Morhipo.com, yılbaşına özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

20.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:32 Morhipo'dan yeni yıla özel hediye seçenekleri

Online alışveriş sitesi Morhipo.com, yılbaşına özel hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Online alışveriş sitesi Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıla evde sevdikleriyle birlikte girmek isteyenler için dekorasyondan teknolojik ürünlere tüm ihtiyaçlara yönelik aksesuarların indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu aktarıldı.

 YILBAŞI AKSESUARLARI

Nevresim takımından dekoratif minderlere, biblodan mum ve mumluklara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ağırlıklı olarak kırmızı tonlarının kullanıldığı, kar tanesi, geyik ve çam ağacı desenli ev dekorasyon ürünleriyle evinizi yılbaşına hazırlayın.

SOFRALARA YILBAŞI ETKİSİ

gecelerinin olmazsa olmazı, dostlarla birlikte oturulan, uzun sohbetlerin edildiği yemek sofraları. Misafirlerinizi yılbaşı konseptinde ağırlamak isterseniz çeşit çeşit yemek tabakları, servis takımları, masa örtüleri ve servisler modanın e-ticaretteki adresinde sizi bekliyor.

PARTİNİN TADINI ÇIKAR

Ev partileri güzeldir ama özellikle yılbaşı partilerinin tadı bir başka olur. Yılbaşı eğlencesinin dozunu artırmak isteyenler için hoparlörler, fotoğraf makineleri ve kutu oyunları da yine Morhipo.com'da bulunuyor.



Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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