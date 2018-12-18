Morinek Reklam Ajansı Firmaların Rekor Satışlarına İmza Atıyor!

Son dönemde reklam piyasalarına damga vuran bir marka olarak bilinen Morinek, piyasanın gözünde büyüyen dev olarak değerlendiriliyor. Büyük firmaların akla gelen ilk ismi olan firma, reklamsal çalışmaların ilgi odağı haline geldi. Firma CEO'su Mustafa BİNİCİ, "Firmaların yatarıcı ve profesyonel yeniliklere imza atmasına destek olmak ilk hedefimiz." diyor!

Reklam Ajansları Arasından Sıyrılıp Liderliğe Oynayacağız!

BİNİCİ; kendine güveni ve profesyonelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Web, Grafik ve Kurumsal Kimlik Tasarımı uzmanlarının özenli çalışmalara imza attığını ve sektörün lider firma yetkilileri ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtiyor. Çalışmalarını dikkatle izlediğimiz Morinek, sektörel gelişime büyük destek sağlıyor. Ekonomik dengelerin dalgalı olduğu şu dönem de, bir çok firmanın hala reklam odaklı çalışması, işlerin durdurulamaz bir hızla büyüdüğünü ifade ediyor. Morinek reklam ajansının vermiş olduğu diğer hizmetlere göz attığımız da, büyük bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz. Dijital ve Sosyal Medya uzmanlığına önem veren firma, bir çok şirketin çalışmalarını yürütüyor. Konusunda uzman personel yapısının, gerekli tüm sertifikalara sahip olduğunu görüyoruz. Sertifikaların Google, Facebook, İŞKUR, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından onaylı olduğu dikkat çekiyor. İstanbul, Beylikdüzü şubesine yapmış olduğumuz ziyaret de, oldukça misafirperver ve dostça karşılama yapıldığını gördük. Sıcak ve neşeli ortamları, işlerinin profesyonelliğine yansımış! Ne kadar meth ettik değil mi? Sizde ofislerini ziyaret ederek, hangi hizmetleri sunduklarına ve bu hizmetleri sunan personellerle tanışabilirsiniz.

Morinek Tarafından Sunulan Bazı Hizmetler

Sosyal ve Dijital Medya uzmanlığı, SEM/SEO, İnternet Metin Editörlüğü, Stüdyo ortamında ürün ve mekan fotoğraf çekimi, açık hava reklam, Web ve Grafik Tasarım gibi, reklam sektöründe sunulan daha bir çok hizmet veriliyor. Aşağıda vereceğimiz iletişim bilgilerini kullanarak, Morinek reklam ajansına ulaşabilirsiniz.