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Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü

Gambiya'dan yola çıkan göçmen taşıyan gemi Moritanya'da bir limana yaklaştığı sırada battı.

05.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:35Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü

'dan yola çıkan göçmen taşıyan gemi 'da bir limana yaklaştığı sırada battı. En az 150 kişinin bulunduğu belirtilen geminin batması sonucu 58 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde hizmet veren Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yaptığı açıklamaya göre, göçmen taşıyan geminin Moritanya'ya ait bir limana yaklaştığı sırada batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Karaya yüzmeyi başaran 83 kişiye ise ülke yetkilileri, IOM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yardım sağlanırken, yaralılar da hastaneye sevk edildi.

Ülkenin Nouadhibou şehrinde, karaya yüzmeyi başaran kişilerin IOM personeline yaptığı açıklamada, gemide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 150 kişi olduğu ve geminin geçen hafta Gambiya'dan yola çıktığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada Moritanya açıklarında geminin yakıtının azaldığı bilgisine de yer verildi.



Birleşmiş Milletler, Moritanya, Gambiya, Dünya

Kaynak: DHA

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