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Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Sidya'ya yeni hükümeti kurma görevi

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild eş-Şeyh el-Gazvani, hükümetin istifa etmesi üzerine İsmail Vild eş-Şeyh Sidya'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

03.08.2019 21:41 Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den Sidya'ya yeni hükümeti kurma görevi
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild eş-Şeyh el-Gazvani, hükümetin istifa etmesi üzerine İsmail Vild eş-Şeyh Sidya'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Başbakan Muhammed Salim Vild el-Beşir'in hükümetin istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gazvani, Sidya'yı yeni başbakan olarak atadı ve hükümet kurma görevi verdi.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sidya, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Mesleki Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.
Devlet televizyonundan daha önce yapılan açıklamada, Beşir'in, hükümetin istifasını Gazvani'ye sunduğu bildirilmişti.
Moritanya'da cumhurbaşkanlığına seçilen eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, Moritanya, Güncel

Kaynak: AA

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