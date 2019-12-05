Haberler » Güncel » Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü - Haber

Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

Moritanya kara sularında bir teknenin batması sonucu 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 74'ü ise kurtarıldı.

05.12.2019 05:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 05:48Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü
kara sularında bir teknenin batması sonucu 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 74'ü ise kurtarıldı.
Moritanya hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı. Olayda düzensiz göçmenlerden 57'sinin cesedine ulaşılırken, 74 'ü ise kurtarıldı.
Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen düzensiz göçmenlere gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu belirtildi.
Moritanya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Moritanya, Hükümet, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:48 Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü - Haber
05:45 Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar - Haber
05:42 Kolombiya'daki genel grev ve hükümet karşıtı gösteriler - Haber
04:54 Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar - Haber
04:50 Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı - Haber
00:15 TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı - Haber
00:05 Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
5.12.2019 05:54:25