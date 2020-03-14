Moritanya'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
14.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:54
Batı Afrika ülkesi Moritanya 'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip koronavirüs olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.
Moritanya'nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.
Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki 189 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.
Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip koronavirüs olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.
Moritanya'nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.
Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki 189 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA
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