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Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü

Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:36Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü
kıtasının batısında yer alan 'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM), Afrika ülkesi Moritanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 83 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı belirtilirken hayatta kalanlara Nouadhibou şehrindeki yetkiler tarafından yardım edildiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin müdahalaesi ise sürüyor. Hayatta kalanlar teknenin 27 Kasım'da Gambiya'dan ayrıldığını söyledi.

Olayın, Avrupa'ya ulaşma umuduyla göçmenlerin güzergahlarından olan Moritanya'da 2000'li yıllardan bu yana en fazla insanın öldüğü göçmen faciası olduğu belirtildi. - NOUAKCHOTT

Moritanya, Afrika, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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