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Moritanya'dan getirilen Türk balıkçılar, Trabzon'da yurda yerleştirildi

Moritanya'da çalışan 26 balıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

10.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:20
Moritanya'dan getirilen Türk balıkçılar, Trabzon'da yurda yerleştirildi
Moritanya 'da çalışan 26 balıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla özel bir balık firmasında çalışan Türk balıkçılar ile gemi mürettebatından oluşan 26 kişi, Moritanya'dan Trabzon Limanı'na getirildi.

25 Mart tarihinde Moritanya'dan çıkarak yaklaşık iki haftada Trabzon'a ulaşan balıkçılar, limana gelmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.
AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edilen işçiler, pasaport kontrolünden geçirildi. Balıkçıların valizleri de polis ekipleri ve arama köpeği tarafından kontrol edildi.
Balıkçılar, Yomra ilçesinde bulunan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: fuat oktay, Moritanya, Trabzon, Güncel
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