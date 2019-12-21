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Moritanya'dan, SANKON heyetine yatırım daveti

Sanayici İş Kadınları ve Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Moritanya'dan Türk şirketlerine yatırım daveti aldıklarını belirtti.

21.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:35 Moritanya'dan, SANKON heyetine yatırım daveti
Sanayici İş Kadınları ve Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 'dan Türk şirketlerine yatırım daveti aldıklarını belirtti.

'nin bütün kentleri ile birlikte ve 100 dünya devletinde temsilcilikleri bulunan SANKON'un Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Moritanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine yeni atanan Sid Ahmed El Bekaye Hamady'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada SANKON heyeti olarak büyükelçilikleri ziyaretler gerçekleştirerek, Türkiye ile dünya devleri arasında ekonomik iş birliğini arttırma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Cevahiroğlu, bu anlamda Moritanya ile de iş birliği içinde çalışma istediklerini ifade etti. Türkiye ile Moritanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Başkan Cevahiroğlu, "İki ülke arasında ki ilişkilerimizin güçlenmesi için SANKON kuruluşu bütün birimler ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi.

Büyükelçi Hamady ise görüşmede SANKON heyeti ne Moritanya Cumhuriyeti yatırım olanaklarından bahsederek Türk şirketlerini Moritanya ya yatırıma davet etti.

Gerçekleştirilen ziyarette SANKON genel başkanlığı sektör danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Moritanya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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