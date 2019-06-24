24.06.2019 20:15
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Moritanya muhalefetinden seçim sonuçlarına itiraz

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Muhalefetin adayı Muhammed Vild Mevlud'un basın açıklaması Açıklamayı takip eden basın mensupları Moritanya'da muhalefet, cumartesi günü yapılan ve eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin cumhurbaşkanı olduğu seçimlerin sonucuna itiraz ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Muhalefetin adayı Muhammed Vild Mevlud'un basın açıklaması
Açıklamayı takip eden basın mensupları Moritanya 'da muhalefet, cumartesi günü yapılan ve eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin cumhurbaşkanı olduğu seçimlerin sonucuna itiraz ediyor.
Muhalefetin 4 adayı Muhammed Vild Mevlud, Kan Hamido Baba, Sidi Muhammed Vild Bubekir ve Biram ed-Dah Ubeyd, ortak basın toplantısı düzenleyerek, seçim komisyonunun açıkladığı sonuçlara itiraz etti.
Vild Mevlud, seçim komisyonundan gelen açıklamayı tanımadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Vild Mevlud, kendi verileriyle karşılaştırma yapmak için komisyonun sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklaması çağrısında bulundu.Moritanya muhalefetinden seçim sonuçlarına itiraz
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı , Moritanya , Güncel

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