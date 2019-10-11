Haberler » Güncel » Morolu yetimler minik ellerini Türkiye'ye dua için açtı

Morolu yetimler minik ellerini Türkiye'ye dua için açtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye'ye için dua ederek destek verdi.

11.10.2019 10:41Morolu yetimler minik ellerini Türkiye'ye dua için açtı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Morolu yetimler minik elleriyle Türkiye'ye için dua ederek destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Morolu çocuklar Türkiye için dua etti. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, dünyanın dört bir yanından binlerce kişi Türkiye için dua ediyor. Bu kez Morolu yetimlerin minik elleri Türkiye'ye için semaya açıldı. - MINDANAO

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi
12:36 Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor.
12:36 Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...
12:36 Bulgaristan'daki yerel seçimlere doğru
12:36 Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (1)
12:30 Özel güvenlik ile okul koordinasyon görevlilerine eğitim verildi
12:31 Burhaniyeli esnaf 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekâtı için bağışladı
11.10.2019 12:38:13