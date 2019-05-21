Morpass, 250 Bin Üyeye Ulaştı

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haberler)-
Müşterilere akıllı moda deneyimi sunmak için hayata geçirilen ödüllendirme programı Morpass'ın, 250 bin üyeye ulaştığı ve bugüne kadar 2.5 milyon lira indirim sağlayarak uygulama ile 500 bin ücretsiz kargonun yollandığı açıklandı.
Morhipo.com, müşterilerine akıllı bir moda deneyimi sunmak üzere hayata geçirdiği ödüllendirme programı Morpass'ın, 250 bin üyeye ulaştığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar 2.5 milyon lira indirim sağlanırken, 1.5 milyon lira değerinde hediye çeki verildiği ve Morpass ile 500 bin kargonun ücretsiz yollandığı bildirildi.
ÜÇ KAT FAZLA ALIŞVERİŞ YAPILIYOR
Morhipo.com'un verilerine göre Morpass üyelerinin yüzde 60'ının mobil uygulama kullandığı, ve sitenin müşterilerinden üç kat daha fazla alışveriş yapan Morpassliler'in, sitede 15 dakikadan daha fazla zaman geçirdiği ortaya çıktı. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "Müşterilerimize önemli faydalar sunan ve onların hayatını kolaylaştıran Morpass'in 250 bin üyeye ulaşması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Bundan sonra da amacımız sadece müşterilerimizin mutluluğunu sağlamak olacak. Morpass'in avantajlarını öğrenmek isteyenlerin ünlü blogger Styleboom'u takip etmelerini öneririm. Kendisi de Morpass'in cazip ve kişiye özel tekliflerini deneyimliyor" dedi.
DHA
, Güncel
Kaynak: DHA