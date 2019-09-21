Mortal Combat Filmi

1995 yılında Ölümcül Savaş adıyla vizyona giren Mortal Kombat film
inin yeniden çevrimi olan yapımın yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken senaryosunu Greg Russo kaleme almış. Başrollerde ise Joe Taslim, Josh Lawson, Ludi Lin, Jessica McNamee ve Tadanobu Asano yer alıyorlar. Yönetmen :
Simon McQuoidSenaryo:
Ed Boon , John Tobias , Greg RussoOyuncular:
Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Josh Lawson , Mehcad Brooks, Chin Han, Sisi Stringer, Max HuangFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Mortal CombatYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
Avustralya, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
12.03.2021 Mortal Combat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.