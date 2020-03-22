Mortal Kombat: Komplete Edition'ın Dijital Satışı Durduruldu

Oyunların dijital versiyonlarının kimi zaman çevrimiçi mağazalardaki satışlarının geçici olarak durdurulduğunu görmüşlüğümüz olmuştu. Mesela Alan Wake müziklerinin lisansının dolması, Grand Theft Auto IV de GFWL sorunu nedeniyle geçici bir süre dijital olarak satılamamıştı. Benzer bir durum Mortal Kombat: Komplete Edition paketinin de başına geldi.Mortal Kombat Komplete Edition, şu an için Steam, PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden satın alınamıyor. Steam sayfası üzerinde yer alan açıklamaya göre Warner Bros. Interactive Entertainment, oyunun satıştan kaldırılmasını talep etmiş.Satıştan kaldırılma talebine neyin sebebiyet verdiğine dair bir açıklama yapılmış değil. ResetEra forumlarında dönen bir söylenti, vizyona girecek olan yeni filmde göreceğimiz karakterlerden biriyle ilgili bir sorunun yaşanıyor olabileceğine işaret ediyor. Diğer yandan, oyunun çıkışından sonra kadroya katılan Freddy Krueger karakteri veya bir müzik veya müzikler ile ilgili lisans sorunu da ihtimal dahilinde.Mortal Kombat: Komplete Edition, 2011 yılında satışa sunulan Mortal Kombat için yayınlanan indirilebilir içeriklerini barındıran nihai versiyon oluyor. Bu içerikler ile yukarıda bahsettiğimiz Freddy Krueger karakterine ek olarak Skarlet, Kenshi ve Rain de dövüşçü kadrosuna katılmıştı. On beş klasik Mortal Kombat görünümü ve Scorpion, Sub-Zero ve Reptile üç Klassic Fatality hareketleri de bahsi geçen indirilebilir içerikte bulunan diğer yeniliklerden.Yayıncı Warner Bros. Interactive Entertainment, yakın bir zamanda bu gelişme ilgili olarak bir açıklama yapacaktır. Eğer oyun halihazırda kütüphanenizde bulunuyorsa, sorunsuz bir şekilde indirip oynayabileceğini söyleyeyim.

Kaynak: Tamindir