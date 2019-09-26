Moryke Fofan: ""(Antalyaspor maçı) 3 puan için gidiyoruz"

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanından görüntülerSarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç'ın açıklamasıBtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofan'ın açıklamasıMALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile kanat oyuncusu Moryke Fofana, gazetecilere açıklamalarda bulundu.