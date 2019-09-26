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Moryke Fofan: ""(Antalyaspor maçı) 3 puan için gidiyoruz"

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanından görüntüler Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç'ın açıklaması BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofan'ın açıklaması MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6.

26.09.2019 13:42
BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanından görüntüler
Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç'ın açıklaması
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofan'ın açıklaması
MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile kanat oyuncusu Moryke Fofana, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Moryke Fofan:

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
FORZA AS:babayı alırısınız
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