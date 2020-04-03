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MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: "Bankalar borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalı"

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalıdır.

03.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:12
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı:
Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalıdır." ifadelerini kullandı.
Yaptığı yazılı açıklamada Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de zor bir dönemden geçildiğini belirtti.
Bu dönemi Allah'ın yardımı ve devlet-millet dayanışmasıyla atlatılacağına inandıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:
"Ancak mobilya sektörü yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan bir sanayidir. Yaşadığımız bu süreçte bizler, istihdam kaybı olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Fakat mobilya sektörü hammadde, üretim, satış ve lojistik ağlardan oluşan çok geniş bir pazardan oluşmaktadır ve çoğunlukla alım ve satımların vade ile yapıldığı bir sektördür. Bu günlerde bankalara da çok iş düşmektedir. Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalıdır. Biliyorsunuz ki ülke olarak verdiğimiz bu sınavda öncelikli olarak sağlık, gıda ve hijyen ürünlerinin üretimi devam ediyor. Mobilya dışında farklı sektörlerde de üretemeyen bizler, bu faizi nasıl ödeyeceğiz? Sadece bankalar değil katılım bankaları içinde bu süreçte yeni bir düzenleme getirilmelidir.
Gerçek anlamda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, insanlarımız canlarını kaybederken, vatandaş işsiz kalma korkusu yaşarken, bizler de üreticiler olarak istihdamı korumaya çalışırken bankaların faiz almasının bu süreçte uygun olmadığını düşünüyorum ve bankaların da bir an önce bizlere destek olacak şekilde elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Balcı, Balcı, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: 'Bankalar borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalı' - Ekonomi

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