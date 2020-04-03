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MOSDER'den bankalara "faiz" çağrısı

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bu günlerde bankalara da çok iş düşüyor" dedi ve ekledi: "Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli,...

03.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:49
MOSDER'den bankalara

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bu günlerde bankalara da çok iş düşüyor" dedi ve ekledi:

"Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalıdır."

Balcı, yaptığı açıklamada, "Mobilya dışında farklı sektörlerde de üretemeyen bizler, bu faizi nasıl ödeyeceğiz? Sadece bankalar değil katılım bankaları içinde bu süreçte yeni bir düzenleme getirilmelidir" diye ekledi.

Dünyanın farklı ülkelerinde sıfır faiz sistemine geçilmişken, yine dünyanın farklı ülkelerinde mevduat sahipleri bırakın faiz almayı üste saklama komisyonu verirken, bizler de faiz ödemek istemiyoruz diye belirten Mustafa Balcı, "Gerçek anlamda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, insanlarımız canlarını kaybederken, vatandaş işsiz kalma korkusu yaşarken, bizler de üreticiler olarak istihdamı korumaya çalışırken bankaların faiz almasının bu süreçte uygun olmadığını düşünüyorum ve bankaların da bir an önce bizlere destek olacak şekilde elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim" dedi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Balcı, Murat Erat, Balcı, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››MOSDER'den bankalara 'faiz' çağrısı - Ekonomi

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