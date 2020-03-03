MOSDER ile mobilyanın devleri İzmir MODEKO Fuarı'nda

4-8 Mart tarihlerinde Fuar İzmir 'de kapılarını tüm dünyaya açacak olan Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO 2020'ye Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER'de üye markalarıyla katılım sağlıyor.

300'den fazla katılımcı firmanın ürünlerini ve hizmetlerini sergileyeceği MODEKO Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "B2B görüşmelerinin ağırlıkta olacağı ve aynı zamanda son kullanıcıya da hitap eden fuar, sektörümüzün güçlü organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. MODEKO Fuarı her sene artan ziyaretçi profilinin dışında bu sene Korona Virüsü nedeniyle ertelenen dünyanın diğer önemli mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu da doldurmaya hazırlanıyor" diye ifade etti.

MODEKO, 20 bin profesyoneli ağırlayacak!

Mobilya sektörünün profesyonellerine yönelik gerçekleştirilecek MODEKO Fuarı, Türkiye'nin 81 ilinden gelecek sektör temsilcileri ile alım heyetleri ve 45 ülkeden toptancılar, mağaza zincirleri, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar ve dekoratörleri 5 gün boyunca misafir edecek. 50 bin yerli üreticisi ve 250 bin kişilik istihdamıyla Türk mobilya sektörü, MODEKO ile birlikte yeni pazarların da kapılarını aralayacak.Bu sene 20 bin profesyoneli ağırlamaya hazırlanan fuar, sektör adına Türkiye'nin İzmir'den dünyaya açılan kapısı olarak görülüyor.

"Mobilyada ticaret hacmini büyüteceğiz"

8 Mart'a kadar sürecek fuar boyunca, MOSDER olarak üye markalarımızla birlikle alım heyetleriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz diye belirten Başkan Mustafa Balcı, "İhracat konusunda verimli işbirlikleri yapacağımızı düşünüyorum. Türk mobilya sanayii, son yıllarda ülke ekonomisi için lokomotif bir görev üstlendi. Yerli ve milli üretimi geliştiren ar-ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 4-8 Mart 2020 tarihleri, mobilya devlerinin ve sektör profesyonellerinin MODEKO'da bir araya gelişine sahne olurken, yepyeni iş bağlantıları ile mobilya sanayinin ticaret hacmini dünyada geliştirmeye devam edecek. Bizde MOSDER çatısı altında yer alan üye markalarımızla bu fuarda yer alacak olmaktan ötürü son derece mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı.