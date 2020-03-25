MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi
Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti.
25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mustafa Balcı, Murat Erat, Türkiye, Ekonomi