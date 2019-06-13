MOSDER: Mobilyacı hükümetten de yeni müjde bekliyor!

Dün yapılan açıklamaya göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildi.

Kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilya alımında tüketicinin kredi kartı ile yaptığı alışverişlerde taksit sınırlaması hem tüketiciyi, hem mobilyacıyı hem de piyasayı olumsuz yönde etkiliyordu. Ancak açıklanan yeni karar tüketicinin ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürürken, aynı zamanda mobilya alışverişlerinde sektörü de canlandırarak piyasanın üzerindeki yaz durgunluğunun kalkmasına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Hükümet KDV indirimini uzatmalı, mobilya sektöründe istikrar şart!

MOSDER olarak bizim hükümetten 30 Haziran'da sona erecek olan mobilyada KDV indiriminin uzatılması yönünde de bir beklentimiz bulunuyor diye belirten Başkan Balcı,"Her ne kadar KDV indiriminin mobilyada %8'e düşmesi Mart ayından itibaren devam etse de sektör genel olarak zor günler geçiriyor. Hammadde alımlarımızda KDV oranı %18 satışlarımızda ise %8. Aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Ekonomiye büyük katkısı olan mobilya sanayinin istikrarlı bir güce sahip olabilmesi için, KDV oranlarının da %8'de sabitlenmesini ve hükümetin bu müjdeyi sektöre yeniden duyurmasını arzuluyoruz" diye ifade etti.

Bankalara da büyük iş düşüyor!

BDDK'nın yaptığı açıklamaya istinaden bankalara da çok iş düştüğünü belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Taksit maliyetlerine bankaların da desteklerini arttırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda her kurum elini taşın altına koymalı. KDV indiriminin 30 Haziran'da sona ermesi durumunda ise sektörümüz ekonomik olarak kayıp yaşayacaktır. Kart taksitlendirme oranındaki artışın satışlara olumlu yönde destek sağlayacağını düşünüyoruz ancak hükümet kararıyla KDV indirimi uzatılırsa mobilyacı için işte o zaman gerçekten bayram sonrası yeniden bayram olacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler