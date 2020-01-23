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Moses: Fenerbahçe'nin benim ve ailemin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak

Fenerbahçe'den ayrılan Victor Moses, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

23.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:09Moses: Fenerbahçe'nin benim ve ailemin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak

'den ayrılan Victor Moses, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Moses, "Ali Koç'a, Damien Comolli'ye, yönetim kuruluna, Ersun Yanal'a, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantılı olan herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin benim ve ailemin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak" dedi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Victor Moses, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Moses açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine imza atmak büyük bir onur. Inter'de başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni takımımda arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Kulübe ve taraftarlara, beni inanılmaz ilgiyle karşıladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyimi kulübe vereceğim ve başarıya ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Ali Koç'a, Damien Comolli'ye, yönetim kuruluna, Ersun Yanal'a, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe ile bağlantılı olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlara da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da oynadığım her anı sevdim. Fenerbahçe'nin benim ve ailemin kalbinde her zaman özel bir yeri olacak. Gelecekte de onlara iyi şanslar diliyorum. Son olarak aileme, arkadaşlarıma ve yönetime; her zaman benim için orada olduklarından dolayı çok teşekkür ederim."



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Kaynak: DHA

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