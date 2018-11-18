Moskova - Antalya Uçağında Sarhoş Yolcu Olay Çıkardı

Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bulunan Domodedovo Uluslararası Havalimanı'nda Antalya
'ya hareket etmek üzere olan uçakta sarhoş yolcu olay çıkardı.
Moskova'daki Domodedovo Uluslararası Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket etmesi beklenen bir uçakta kalkış için tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından olay çıktı. Yolculardan biri uçağın içinde bağırmaya başlayarak diğer yolculara saldırdı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri yolcuyu uçaktan indirdi. Olayın ardından uçağın Moskova'dan hareketle Antalya'ya yola çıktığı bildirildi. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu,Antalya,Moskova
18 Kasım 2018 Pazar 14:32