Haber, Son Dakika, Haberler

Moskova Belediye Başkanı: "Kentte gerçek Kovid-19 hasta sayısı yaklaşık 300 bin"

Rusya'nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi.

07.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:56
Rusya'nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu söyledi.
Sobyanin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e kentteki Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Şehirde virüs bulaşan kişi sayısının açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çeken Sobyanin, "İncelemelere göre, Moskova'nın nüfusunun yaklaşık yüzde 2-2,5'i, yani yaklaşık 300 bin kişi Kovid-19'a yakalandı. Hedefimiz, bunları tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemektir." ifadesini kullandı.
Kovid-19 test sayısını artırdıklarını belirten Sobyanin, kentte 45 Kovid-19 merkezinin bulunduğunu kaydetti.
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılmayacağına işaret eden Sobyanin, "Tedbirsiz hayata uzun süre dönemeyeceğiz." dedi.
Sobyanin, halka açık alanlarda eldiven ve maske takma zorunluluğu getirdiklerini de aktardı.
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 177 bin 160, ölü sayısı 1625, iyileşen sayısı da 23 bin 803 olarak kayda geçmişti.
Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da da vaka sayısı 92 bin 676, ölü sayısı da 905 olarak açıklanmıştı. Moskova Belediye Başkanı: ’Kentte gerçek Kovid-19 hasta sayısı yaklaşık 300 bin’

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Van’da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak Haberler
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak
İstanbul’da yılın son Süper Ay’ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Haberler
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Moskova Belediye Başkanı: 'Kentte gerçek Kovid-19 hasta sayısı yaklaşık 300 bin' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:46: Balıkesir'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar için iftar - Haber 00:40: Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı - Haber 00:38: Diyarbakır Valiliği: "İlimizin tüm kesimleri ile görüşmeler yapılıyor" - Haber 00:38: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı. - Haber 00:38: Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı - Haber 00:04: İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:48: Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün - Haber 23:22: Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber