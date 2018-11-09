Moskova'da 2. Afganistan Müzakereleri

09 Kasım 2018 Cuma 17:07



09 Kasım 2018 Cuma 17:07

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da düzenlenen 2. Afganistan müzakerelerinin, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için olumlu bir adım olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Afganistan müzakerelerine Afganistan hükümeti adına kimsenin katılmadığı belirtildi.Açıklamada, Taliban'ın, söz konusu müzakereleri farklı yönde kullanmasına izin verilmemesinin ve müzakere sonucu Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan barış görüşmelerine başlamasının beklendiği ifade edildi.2. Afganistan müzakereleriRusya'nın ev sahipliğinde başlayan Afganistan müzakerelerinin ikincisine Afganistan İslam Cumhuriyeti Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Din Mohammad Aziz, Taliban temsilcisi Sher Mohammad Abbas Stanakzai, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov, Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhemmed Aejaz, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zohir Ozod Saidzoda, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Ismatulla Irgashev, Çin Dışişleri Bakanlığının Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun, İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdürü Rasul Eslami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı İgor Morgulov katıldı.Müzakere toplantısına masada yeri ayrılmasına rağmen ABD tarafından kimse katılmadı.