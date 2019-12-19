Moskova'da Federal Güvenlik Servisi binasında silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. FSB binası, Rus istihbarat ajansının da merkezi.

Binanın lobisinde otomatik silahla etrafa ateş açan bir saldırgan polis müdahalesinde öldürüldü. FSB, saldırganın 'etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.

Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve boşalttı.

Saldırıdan saatler önce Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin basın toplantısı düzenlemişti.

Olayın ayrıntılarına dair yeni bilgiler geliyor ancak Moskova medyasındaki henüz doğrulanmayan bazı haberlere göre saldırıyı silahlı üç kişi düzenledi. Medya, üç yetkilinin de saldırıda öldüğünü bildiriyor ancak henüz bu iddia da resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

RBC internet sitesine göre saldırganlardan biri Kalaşnikofla etrafa ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, saldırının yerel saatle 17.40 civarında gerçekleştiğini söyledi. Görgü tanığı "Bir trafik polisinin yolun devamına doğru kaçtığını ve araçların arkasına saklandığını gördüm" dedi.

Saldırı, Rusya'da güvenlik güçlerinin resmi tatilinden bir gün önce gerçekleşti.

Vladimir Putin, tatil öncesi basın toplantısı düzenlemişti.