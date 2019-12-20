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Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısı 2'ye yükseldi.

20.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:26 Moskova'da FSB binası yakınındaki saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
'nın başkenti 'da Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısı 2'ye yükseldi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Rus istihbarat teşkilatı FSB binası yakınında dün düzenlenen silahlı saldırıda bir FSB görevlisinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Saldırı sonucu ölen FSB görevlisi sayısının 2'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, "Hastanede bulunan ağır yaralı FSB görevlisi öldü." denildi.
Açıklamada, saldırganın Moskova bölgesinde kayıtlı 39 yaşında Yevgeniy Minyurov isimli erkek olduğu bildirildi. Saldırganın ne amaçla silahlı saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi verilmedi.
Dün FSB binasının yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 istihbarat görevlisi hayatını kaybetmiş, saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.
Aynı saatlerde olay yerine yarım saatlik mesafede bulunan Kremlin Sarayı'nda, Güvenlik Görevlileri Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra FSB ve diğer istihbarat kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı tören düzenlenmişti.

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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