Haberler » 3. Sayfa » Moskova'da FSB binası yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

Moskova'da FSB binası yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında meydana gelen çatışmada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:29 Moskova'da FSB binası yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
'nın başkenti 'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında meydana gelen çatışmada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı saldırının görüntüleri kameralara yansıdı.

Moskova'nın Lyublyanka bölgesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Genel Merkez binası yakınlarında çatışma çıktı. Kremlin'den yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilirken güvenlik güçlerinin alarm seviyesinde olduğu belirtildi. Saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği olayda yaşanan korku ve panik anları kameraya yansıdı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:40   Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi - Haberler
20:34   Dere yatağından gelen çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi - Haberler
20:25   Moskova'da FSB binası yakınlarında silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler
20:15   Putin: 'Trump'ın azil süreci yapay gerekçelere dayanıyor, görevden alınacağını sanmıyorum' - Haberler
20:15   Moskova'da Federal Güvenlik Servisi binasında silahlı saldırı düzenlendi - Haberler
19:36   Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi - Haberler
19:13   Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Haberler
18:34   Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Haberler
18:26   Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti - Haberler
19.12.2019 20:54:50