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Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı.

17.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:49
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı. Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tarihi ve turistik meydanların boşaldığı görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı

Kaynak: AA

Etiketler : Moskova, Rusya, Güncel

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