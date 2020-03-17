Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı.
17.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:49
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı. Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tarihi ve turistik meydanların boşaldığı görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı
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