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Moskova'da Müslümanlar bayram namazı için Merkez Cami'ne akın etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti, camilere sığmayanlar cami etrafındaki sokaklarda saf tuttu.

11.08.2019 10:44 Moskova'da Müslümanlar bayram namazı için Merkez Cami'ne akın etti
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti, camilere sığmayanlar cami etrafındaki sokaklarda saf tuttu.

Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için Moskova Merkez Cami'ne sabahın erken saatlerinde akın ettiler. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'in kıldırıdığı bayram namazında Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in bayram kutlaması mesajlarını da okudu.

Rus polisinin güvenlik önlemelerini en üst düzeyde sağladığı bayram namazında itfaiye, ambulanslar da hazır bulundu. Bayram namazı ayrıca Rus televizyon kanlından da canlı yayınlandı.
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Cami dışından görüntüler
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Kaynak: DHA

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