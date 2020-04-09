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Moskova'da patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

09.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:28
Moskova'da patlama

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Başkent Moskova'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel
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