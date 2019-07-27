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Moskova'da protestolarda 264 kişi gözaltına alındı

Moskova'da başlayan 'Putin karşıtı adaylar' için yapılan protestolarda, 264 kişi gözaltına alındı.

27.07.2019 16:04 Moskova'da protestolarda 264 kişi gözaltına alındı
Moskova'da başlayan 'Putin karşıtı adaylar' için yapılan protestolarda, 264 kişi gözaltına alındı.


Moskova Seçim Komisyonu'nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Rus medyası, Moskova'da yapılan protestolarda yerel saatle 15.00 itibariyle, 264 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Yüzlerce polis ve ulusal muhafızlar, belediye binasına giden sokakları, yerel saatle 14.00'da başlaması planlanan protestolar sebebiyle kordon altına aldı. Bazı grupların, polis bariyerlerini aştığı bildirildi. Ayrıca protestoların yapıldığı bölgelerdeki iş yerleri ve kafeler kepenk indirdi.



Moskova, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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