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Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

19.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:25 Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü

'nın başkenti 'da Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Yerel kaynaklar çatışmada ölenlerin polis olduğu yönünde bilgi paylaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, henüz kimliği belirsiz bir saldırganın Kalaşnikof marka tüfekle ateş açtığını belirtti. Çevredeki insanların panik ve korku içerisimnde kaçıştığı saldırıda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yerel kaynaklar saldırıda yaşamlarını yitirenlerin güvenlik görevlisi olduğu yönünde bilgi paylaştı.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeyi ablukaya alırken araç ve yaya trafiğine kapattı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, insanların silah seslerini duyduktan sonra panik ve korku içinde kaçtıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Silah sesleri

-İnsanların kaçışmaları

-Detaylar



Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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