Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya'da korona virüs salgınından en çok etkilenen Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

29.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:45
Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rusya 'da korona virüs salgınından en çok etkilenen Moskova 'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Rusya'da görülen korona virüs vakalarının büyük çoğunluğunun başkent Moskova'da görülmesi nedeniyle olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yarından itibaren başkent Moskova'da sokağa çıkma yasağının başlatılacağını duyurdu. Sobyanin, yarından itibaren Moskova'nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getirildiğini kaydederken, korona virüsü hafif geçirenlerin ise doktor gözetiminde evlerinde tedavi göreceklerini açıkladı. Başkan, doktor sevki ile ilaçların halka ücretsiz olarak ulaştırılacağını açıkladı.
Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağının esnekliklerinden de bahsederek, hane halkının en fazla 100 metre uzaklaşabileceği ve hayvanlarını gezdirebileceğini bildirdi. Başkan, Moskova halkına en yakın marketten alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, yasağın ne kadar süre uygulanacağı konusunda bilgi vermedi.
Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 534'e ulaşırken, başkent Moskova'da toplam korona virüs vakası bin 14'e yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump, Harry ve Meghan’ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haberler
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Meclis doktoru, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erdoğan’ın İspanya’daki ezanı dinlerken duygulandığı anlar Haberler
Erdoğan'ın İspanya'daki ezanı dinlerken duygulandığı anlar
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu Haberler
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu
Bakan Soylu’nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı Haberler
Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı
Moskova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haberler
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka ve ölü sayısı yükseldi Haberler
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vaka ve ölü sayısı yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:47: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber 23:45: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi - Haber 23:45: Dr. Anthony Fauci: "ABD'de 100 binden fazla ölüm yaşanabilir" - Haber 23:45: Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltasında yangın çıktı - Haber 23:40: Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı - Haber 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 23:01: Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı - Haber 22:28: Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 22:11: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil - Haber 22:00: Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi - Haber 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler