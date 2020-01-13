Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Esed rejimine bağlı Güvenlik Büro Başkanı Ali Memlük'ün görüştüğü iddia edildi.

Toplantıya Suriye, Rusya ve Türkiye 'den temsilcilerin katıldığı öne sürülen haberde, "Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye'nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine saygı talebinde bulundu" denildi.

TÜRKİYE'YE SOÇİ MUTABAKATI ÇAĞRISI

Suriye kaynaklı haber ajansının konuya ilişkin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep -Lazkiye ve Halep – Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna çağrıda bulundu."

SANA'nın haberinde ayrıca toplantıya bazı Rus yetkililerin de katıldığı bildirildi.

İDLİB'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

Suriye'nin İdlib bölgesinde 12 Ocak gecesi yeni bir ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 itibarıyla sivillerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildi.

Yeni ateşkes dolayısıyla Suriye ordusunun faaliyete geçirdiği Ebu el Duhur kontrol noktası İdlib'in doğusunda, Habit kontrol noktası güneyinde, El Hader kontrol noktası ise Halep'in güneyinde yer alıyor.