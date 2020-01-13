Haberler » Güncel » Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber

Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Esed rejimine bağlı Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük'ün bir araya geldiğini öne sürdü.

13.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:13

Arap Ajansı'nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Esed rejimine bağlı Güvenlik Büro Başkanı Ali Memlük'ün görüştüğü iddia edildi.

Toplantıya Suriye, Rusya ve 'den temsilcilerin katıldığı öne sürülen haberde, "Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye'nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine saygı talebinde bulundu" denildi.

TÜRKİYE'YE SOÇİ MUTABAKATI ÇAĞRISI

Suriye kaynaklı haber ajansının konuya ilişkin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep -Lazkiye ve Halep – Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna çağrıda bulundu."

SANA'nın haberinde ayrıca toplantıya bazı Rus yetkililerin de katıldığı bildirildi.

İDLİB'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

Suriye'nin İdlib bölgesinde 12 Ocak gecesi yeni bir ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 itibarıyla sivillerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildi.

Yeni ateşkes dolayısıyla Suriye ordusunun faaliyete geçirdiği Ebu el Duhur kontrol noktası İdlib'in doğusunda, Habit kontrol noktası güneyinde, El Hader kontrol noktası ise Halep'in güneyinde yer alıyor.

Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Hakan Fidan, Türkiye, Suriye, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:25  Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar - Haber
00:21  Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti - Haber
00:20  İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı - Haber
00:20  Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Haber
00:14  Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Haber
23:52  Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
22:02  İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali - Haber
14.01.2020 00:36:37