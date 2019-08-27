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Moskova'da tarihi manastırda yangın

Moskova'da 14'üncü yüzyıldan kalma tarihi Rozhdestvensky Manastırı'nda yangın çıktı.

27.08.2019 11:11 Moskova'da tarihi manastırda yangın
Moskova'da 14'üncü yüzyıldan kalma tarihi Rozhdestvensky Manastırı'nda yangın çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Theotokos'un Doğuş Manastırı adıyla da bilinen Neglinnaya Nehri kıyısındaki 14'üncü yüzyıldan kalma Rozhdestvensky Manastırı'nda yangın çıktı.

Yangınla ilgili açıklama yapan Rusya Acil Durum Bakanlığı basın birimi, 40'tan fazla itfaiye görevlisinin 10 yangın söndürme aracıyla Moskova'nın göbeğindeki manastırdan yükselen alevlere müdahale ettiğini ve kimsenin yaralanmadığı bildirdi. - MOSKOVA

Moskova, Doğuş, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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