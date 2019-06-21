21.06.2019 15:21
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" sergisi

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen sergiye, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, serginin, fotoğrafçılığa özel ilgi gösteren Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in fotoğraflarından oluştuğunu söyledi.
2. Abdülhamid yönetiminin 33 yıl sürdüğünü hatırlatan Samsar, "Sultanın, diğer ülkelerle ilişkilerinde fotoğraflar sayesinde bu ülkeler hakkında edindiği somut gözlemleri etkili olmuştur." şeklinde konuştu.
Samsar, Türkiye'nin dünya fotoğrafçılık mirasına değerli bir katkı oluşturduğunu ifade etti.
Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
Türkiye , Rusya Federasyonu , Moskova , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
15:21 Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" sergisi
15:00 Balıkesir'de "Ateşin Dansı" beğeni topladı
13:56 "Marmaris" notalara döküldü
12:50 Hasta, engelli ve yatalak ailesine gözü gibi bakıyor - ŞANLIURFA
12:13 1Kitap 1Mekan
12:09 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü: Etkinlik ileri tarihe ertelendi
11:59 İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nden Kula'ya ödül