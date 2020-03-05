Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova 'daki görüşmesi sona erdi. İki liderin, 2 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından heyetler arası temaslara geçildi.

DÜNYA BASININDA İLK HABER OLARAK VERİLDİ

Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında ilk haber olarak veriliyor. Al Jazeera English, "Erdoğan-Putin buluşmasıyla İdlib 'de ateşkes ümidi" derken, The Guardian "Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkesi sağlamlaştırmayı konuşuyor" ifadesini kullandı.

BBC Türkçe ise, "Putin'le Moskova'da bir araya gelen Erdoğan, 'Dünyanın gözü burada' dedi" başlığını attı.