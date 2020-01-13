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Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Moskova'da yapılan görüşmeler tamamlandı. Libya konulu zirvenin ardından Çavuşoğlu, ateşkes için üzerinde anlaşılan taslak metni Serrac'ın imzaladığını, Hafter'in ise süre istediğini belirtti.

13.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:24Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 'da yapılan görüşmeler tamamlandı. konulu zirvenin ardından ikili basın mensupları karşısına çıkarken Çavuşoğlu, üzerinde anlaşılan ateşkes metnini imzalamak için General Hafter'in yarına kadar vakit istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ise ateşkesin taslak metnine imza attığını aktardı.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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