Haberler» Güncel» Haber

Moskova-Kiev arasındaki esir değişimine Türkiye'den övgü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimini Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

07.09.2019 20:04 Moskova-Kiev arasındaki esir değişimine Türkiye'den övgü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimini Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
Sözcü Aksoy, iki ülke arasında bugün gerçekleşen esir değişimi hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, tarafları, yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutladı.
Aksoy, "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bugün gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu gelişmenin yaşanmasında emeği geçen, başta Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderliği olmak üzere, tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması temelinde, bölgesinde barış ve istikrarın teminine yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Eş zamanlı uçaklar
Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun değişimi yapılmıştı.
Kerç Boğazı krizi sonrasında Rusya'da tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu Rus ve Ukraynalı esir ile tutukluların değişimi gerçekleştirilmişti.
Eş zamanlı olarak Moskova ve Kiev'den kalkan Ukrayna ve Rus uçakları taşıdıkları tutukluları ülkelerine getirmişti.
Moskova'daki Vnukova Havalimanı ve Kiev'deki Borispol Havalimanı'nda esir ve tutuklar aileleri ve yakınları tarafından karşılanmıştı.

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kiev, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:14   Son Dakika: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
20:57   Rize'de heyelanda ev çöktü 1 yaralı - 2
20:56   Soylu'dan şehit Kansuva için taziye mesajı
20:55   Kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
20:52   Kar maskeli soyguncu 4 yıl sonra izmit'te yakalandı
20:52   İzmir'de Çin Devlet Sirki gösteri yaptı
20:48   Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek ziyareti