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Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları

Moskova'nın Şifresi Temel filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrolde Alper Kul'un bulunduğu, Trabzon'da geçen filmde; Temel, Sümela Manastırı'nın şifresini çözerek sevdiği kadına ve hazine kavuşur. Fakat gerçek çok başkadır. Hazine aslında Rus mafyası İvan'ındır ve Temel şans eseri hazineyi bulmuştur. Moskova'nın Şifresi: Temel izle...

07.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:54
Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları

Moskova 'nın Şifresi: Temel filmi yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuken, senaryosunu da Yılmaz Okumuş kaleme aldı. 2012 yapılı komedi filmi, Temel'in talihsizliğini konu ediniyor. Tam amacına ulaştığını düşündüğü sırada Korkunç İvan, gerçekleri acı şekilde gün yüzüne çıkarır. Moskova'nın Şifresi Temel filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Moskova'nın Şifresi: Temel full izle...

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL KONUSU

Temel, Sümela Manastırı'ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Gerçekte, Rus mafyası Korkunç İvan'ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Türk mafyasıyla çatışmış ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan Rus mafyasının lideri İvan çıldırmıştır.

Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ OYUNCULARI

Aşkı ve yüklü bir hazine için yola çıkan Temel, Rus mafyası İvan ile karşı karşıya kalır. Burhan Asaf Şafak'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Alper Kul

Ruhi Sarı

Aslıhan Güner

Salih Kalyon

İsrafil Köse

Çetin Altay

Ayşegül Günay

Necip Memili

Emin Albayrak

Anastasiya Pavelyeva

Duygu Şen

Seymen Aydın

Sinan Bengier

Barış Sezer

Gülden Güney

Erdem Baş

Dilşah Demir

Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları
Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları
Etiketler: Sümela Manastırı, Alper Kul, Moskova, Gündem, Sinema, Güncel
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