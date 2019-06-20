20.06.2019 22:49
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Moskova Solistleri ve Yuri Bashmet konseri

Moskova Solistleri ve Yuri Bashmet konseri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, "Moskova Solistleri ve Yuri Bashmet" konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, "Moskova Solistleri ve Yuri Bashmet" konser verdi.
Aya İrini Müzesi'ndeki konser öncesinde 47. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Yuri Bashmet'e takdim edildi.
Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Yuri Bashmet, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"Moskova Solistleri ve Yuri Bashmet", Arnold Schoenberg'in "Verklärte Nacht", Pyotr Ilyich Tchaikovsky "Noktürn", Franz Schubert'in "Ölüm ve Genç Kız" eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Konserde ayrıca, Alexander Tchaikovsky'nin "3/7/12" isimli eseri de Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri tarafından dünyada ilk kez seslendirildi.
Kaynak: AA
İstanbul, Moskova, Güncel

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