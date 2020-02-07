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Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı

Rusya, Türk Ordusunun ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadığını, misyonun sadece Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

07.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:41Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı
Rus devlet ajansı TASS, 'deki Türk Ordusunun bu hafta ikinci kez ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadığını belirtti. Ajans, misyonun sadece Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi" dedi.
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Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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