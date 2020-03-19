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Mossad, İsrail'e 100 bin yanlış Kovid-19 test kiti getirmiş

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın ülkeye 100 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti getirdiği, ancak bu kitlerin İsrail Sağlık Bakanlığının talep ettiğinden farklı olduğu ortaya çıktı.

19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:52
Mossad, İsrail'e 100 bin yanlış Kovid-19 test kiti getirmiş
İsrail istihbarat servisi Mossad 'ın ülkeye 100 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti getirdiği, ancak bu kitlerin İsrail Sağlık Bakanlığının talep ettiğinden farklı olduğu ortaya çıktı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mossad, Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda isimleri açıklanmayan 2 ülkeden 100 bin Kovid-19 test kiti getirdi.
Sağlık Bakanlığı Müdür Yardımcısı Itamar Grotto ise Mossad'ın getirdiği kitlerin Bakanlığın ihtiyaç duyduğu türden olmadığını açıkladı.
Öte yandan Mossad, yerel basına gönderdiği açıklamada, kendilerinden talep edilen neyse onu getirdiklerini savundu.
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 529'a ulaşırken, Sağlık Bakanlığı günlük Kovid-19 test sayısını 3 bine çıkarmayı hedefliyordu.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Mossad, Güncel

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