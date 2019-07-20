Motherless Brooklyn Filmi

Jonathan Lethem’in polisiye romanından uyarlanacak olan “Motherless Brooklyn”, Tourette sendromundan muzdarip dedektif Lionel Essrog’u (Edward Norton) anlatıyor. Filmde Essrog, cinayete kurban giden akıl hocasının katilini bulmaya çalışıyor. Yönetmen:
Edward NortonSenaryo:
Edward Norton, Jonathan LethemOyuncular:
Bruce Willis, Edward Norton, Leslie Mann, Willem Dafoe, Ethan Suplee, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Michael Kenneth Williams, Alec Baldwin, Fisher Stevens, Dallas Roberts, Cherry Jones, Josh Pais, Robert Wisdom, Joseph Siravo, Courtney Gonzalez, Doris McCarthy, Jake Cerny, Radu Spinghel, Ezra Barnes, Stephen Adly Guirgis , Olli Haaskivi, Leonys Delossantos, Deborah Unger, DeShawn White, Candace Smith, Erica Sweany, Blaise Corrigan, Migs Govea, Peter Gray LewisFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
Motherless BrooklynYapımcı Firma:
Class 5 FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
08.11.2019Motherless Brooklyn Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.