Motobike İstanbul Fuarı Açıldı

Kaynak: AA

11. Motobike İstanbul fuarı bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.Messe Frankurt İstanbul tarafından düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından desteklenen "Motobike İstanbul 2019" fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.Açılış töreni AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi."250 cc altındaki motosikletlerde ÖTV indirimine gidildi"Sofuoğlu, burada yaptığı konuşmada, fuarın motosikletçiler açısından sezon açılışı anlamına geldiğini söyledi.Uzun yıllar aktif sporculuk kariyerinden dolayı bu tarz fuarlara katılamadığını aktaran Sofuoğlu, "Motosiklet fuarı, motosikletçiler için kış uykusunun bitmesi ve sezonun açılması anlamına gelir. Kariyerim boyunca bu fuarlara katılamıyorum. Çünkü Dünya Şampiyonasının ilk yarışı hemen hemen her yıl fuara denk geliyor. Bu hafta sonu Dünya Şampiyonasının ilk yarışı Avustralya'da. Mecliste önemli görüşmeler olduğu için yarışa gidemiyorum. Avustralya'ya gidememem buraya katılabilmem açısından bir yandan da iyi oldu." diye konuştu.Hem sporculuğunda hem de milletvekilliğinde motosiklet sektörüne faydalı olmaya çalıştığını anlatan Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:"Kariyerim boyunca motosiklet sektörüne aldığım başarılarla katkılar sağladım. Kariyerimi tamamladıktan sonra bana bir görev verildi. Artık milletvekiliyim. Bir yıldan kısa sürede geldiğim sektöre faydalı olmak için güzel adımlar attık. Motorcu dostu bariyer projesini başlattık. Türkiye'de bundan sonra yapılacak bütün yollarda motorcu dostu bariyerler olacak. Bu, bizim için bir milat. Artık motosikletçilerin kazaları ufak hasarlarla atlatması için güzel bir adım atıldı."Kenan Sofuoğlu, yıl başında motosikletteki ÖTV indiriminin sektörü canlandırdığını aktararak, "Birkaç ay önce motosiklet sektörünün önde gelenleriyle toplantı yaptık. Sektörde bir sıkıntı olduğu tespitinde bulunduk. Stokların çok fazla olduğunu ve bunların eritilmesi gerektiğini söyledik. Adeta sektöre bir can suyu gerekliydi. Maliye Bakanımıza ilettik. Bu talebimiz yıl başında onaylandı. 250 cc altındaki motosikletlerde ÖTV indirimine gidildi. Süreci yakından takip ettim. Bazı modellerde yok satılır duruma geldi. Bu beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı."Bu sektörü dünyadaki diğer oyuncularla büyütmemiz gerek"MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer ise vizyonlarını Türkiye'de sağlıklı bir motosiklet kültürü oluşturmak adına kurguladıklarını dile getirdi.Yapılan bir araştırmaya göre 2030'lu yıllara doğru insanların çoğunluğunun şehirlerde yaşayacağını ve mobilitenin bu dönemlerde çok önemli olacağını vurgulayan Kılıçer, şunları söyledi:"Bu yüzden motosiklet sektörüne ciddi işler düşüyor. Bizim mutlaka bu sektörü dünyadaki diğer oyuncularla büyütmemiz gerek. Türkiye'de önemli problemlerden bir tanesi algıdır. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de her 4 kişiden biri maalesef motosikleti tehlikeli olarak görüyor. Bu yüzden önemli adımlardan bir tanesi geçen yıl başlattığımız, 'Biz trafikte de aileyiz' sloganıdır. Motorsikletin tehlikeli olmadığı algısını tüm kamuoyuyla paylaşıyor olduk, bundan sonraki dönemde de devam edeceğiz."24 ülkeden 255 katılımcıMesse Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım da fuarın geçen yıl 100 bini aşkın ziyaretçi ve 260 katılımcı ile hem sektörün önde gelen markalarından hem de motosikletseverler tarafından büyük bir ilgi gördüğünü dile getirdi.Fuarın bu rakamlarla sadece Türkiye'de değil, bölgenin de lider motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olarak 11. yılında konumunu daha da sağlamlaştırdığına dikkati çeken Yardım, "Takdir edersiniz ki böyle sürekli bir başarı öyküsü yalnız başına gerçekleşmiyor. Bu nedenle fuarın başarısında, desteği olan başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, sektörün temsilcisi değerli derneklerimize ve diğer sponsorlarımıza, tüm destekçilere teşekkür etmek istiyorum. Bu sene de 26 bin metrekare alanda, 24 ülkeden 255 katılımcıya ev sahipliği yapan fuarda sezonun yeniliklerini yakından inceleme fırsatı bulacağız.""Hep beraber bir farkındalık süreci başlattık"Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ise 2 yıl önce Türkiye'de 3 milyonu aşan motosikletler için yakıt ihtiyacının oluştuğu alanlarda, daha güvenli ve konforlu dolum yapabilmeleri için onlara özel alanlar oluşturmak konusunda "motorcu dostu istasyon" isimli bir proje başlattıklarını dile getirdi.Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını anlatan Eke, "Sektörümüzün, motosiklet kullanıcılarının, sivil toplum kuruluşlarının ve federasyonun katkısıyla hep beraber bir süreç başlattık. Buradaki amacımız aslında motosiklet kullanıcılarının diğer sürücüler tarafından dikkate alınması ve trafikte onlara saygı duyulmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı.140 stantta 260 uluslararası markaTürkiye'nin lider motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike İstanbul 11. yılında 140 stantta 260 uluslararası markayı ağırlıyor. Söz konusu fuar; 9, 10 ve 11. salonlar ve etkinlik alanlarıyla toplam 16 bin 500 metrekare alanda gerçekleşiyor.2018 yılında, Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Orta Asya,Türkiye ve komşu ülkelerden 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl da rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçiler "Motobike Academy" kapsamında gerçekleşecek motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşi, etkinlik ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak.Gösteri alanında Birkan Polat ve Onur Duva motosiklet gösterileri ile ziyaretçilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği "custom" alanı ise yine meraklılarını bekliyor.Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı fuar, 24 Şubat'ta sona erecek. En yeni modelleri görme şansını yakalamak isteyen kadın ve öğrenci ziyaretçiler perşembe - cuma günleri yüzde 50 indirimli bilet fiyatlarından yararlanabilecek.