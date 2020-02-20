MOTOBİKE İSTANBUL FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

12'incisi düzenlenen Motobike Istanbul Fuarı'nın açılışı, Bakırköy 'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski motosiklet yarışçısı ve milletvekili Kenan Sofuoğlu, Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, motosiklet ve bisiklet marka temsilcileri ve motosiklet ile bisiklet tutkunları katıldı.

"GELİN BİZE KATILIN"

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Fuar Merkezimiz 12. defa Motobike Fuar'ı için kapılarını birazdan açıyor. Şunu söylemek istiyorum, sayın milletvekilimiz 'motor tutkusu bir hastalıktır' dedi. Ben hastalık kelimesini kullanmak istemiyorum, ben motor sevgisinden şifa buldum. 100 kişiden 4'ü bu sevgiyi, tutkuyu yaşıyor. Gelin bize katılın ama eğitim, eğitim, eğitim. Bunun güvenliğini, eğitimini hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Çok büyük bir keyif, bundan geri durmayın" dedi.

Açılışta konuşan Kenan Sofuoğlu ise, "Bizim için bu fuarlar camianın açılışı anlamına gelir. Uzun yıllar hiç olmadığımız bir spor dalında son 2 yılda 4 farklı dünya şampiyonası, 4 farklı Türk sporcuyla yarışma imkanına sahibiz. Geleceğimiz parlak. Benim tabii ki şu anda yeni bir görevim var. Bu görevde de en büyük temennim bu camiaya faydalı olacak işler yapabilmek" dedi. Vali Yerlikaya ve Sofuoğlu, açılış programı ve kurdele kesiminin ardında fuarı gezerek motosikletleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti.

"MOTOR FUARINI BEĞENDİM"

Fuara kızıyla birlikte Kuşadası'ndan gelen Hakan Demir, "Fuarı beğendik, zaten ilgimiz var. Kalabalık olmasın diye ilk gün geldik. Kızım da motorları çok seviyor. Onun da kendi ATV'si var. Geleceğimizden haberi yoktu, akşam sürpriz yaptım. Fuarı geziyoruz, yeni modelleri ve arkadaşları görüyoruz" dedi. Kızı Cansu Demir ise, "Motor fuarını beğendim. Ben ATV kullanmayı seviyorum, çünkü kendim kullanıyorum" dedi.

Fuara motosiklet almaya gelen Uğur Delioğlu ise, "Çok güzel, çok yeni motorlar var. İşleyiş çok iyi. Her sene farklı bir motor alasım geliyor. O yüzden her sene mümkün olduğunca fuarları kaçırmamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"HER FUARA GELMİŞİMDİR"

12 yıldır motosiklet kullandığını söyleyen Turgut Yılmaz da, "Sürekli geliyorum, her fuara gelmişimdir. Gayet güzel, yeni modeller de gelmiş ama fiyatlar çok pahalı. Fuarda ekipman alıyoruz, arkadaşlarımızı görüyoruz" dedi.

Motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı ve çeşitli etkinlikler ile gösterilerin düzenleneceği Motobike Istanbul Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Fuardan genel görüntüler

-Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması

-Kenan Sofuoğlu'nun konuşması

-Motosikletlerden ve ziyaretçilerden görüntüler

-Birinci muhabir anonsu

-Hakan Demir ile röportaj

-Cansu Demir ile röportaj

-Uğur Delioğlu ile röportaj

-Turgut Yılmaz ile röportaj

-İkinci muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul