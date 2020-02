Motobike Istanbul, "sıfır karbon" fuarı konseptiyle bir ilke imza atacak

Motobike Istanbul, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında 12. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Messe Frankfurt İstanbul 'un Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteğiyle organize ettiği fuar Türkiye'nin ilk "sıfır karbon" fuarı olacak.Messe Frankfurt İstanbul açıklamasına göre, Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul, sektörle 12. buluşmasına hazırlanıyor. 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında MOTED ve MOTODER desteği ile Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara, aralarında ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Japonya'ın da yer aldığı 24 ülkeden 250'nin üzerinde firmanın katılması bekleniyor.Fuara katılacak firmaların arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri de olacak.Motosiklet satışlarının yüzde 40'ının gerçekleştiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi de bekleniyor. Otomobillere göre onda bir oranında düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.Her yıl güçlü sponsorları ile kapılarını açan Motobike Istanbul'un bu yıl ana sponsoru madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM Eğitim Sponsoru, Metro FM ise Radyo Sponsoru oldu.Fuarın erken dönem avantajlı biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Perşembe ve Cuma günü biletler kadınlar ve öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.Custom motosiklet güzellik yarışması ilk kez düzenlenecekMotobike Istanbul'da bu yıl birçok ilke imza atılacak. Fuarda, Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak 2 adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul'un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Yarışma ile ilgili detaylara www.thecustomfest.com adresi üzerinden ulaşılabiliyor.Fuar boyunca Garanti BBVA sponsorluğunda Motobike Academy kapsamında düzenlenen seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar'da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun, "Dünyanın lider fuar organizatör şirketi Messe Frankfurt'un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan, sektörün en önemli organizasyonu Motobike Istanbul'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl bir adım daha ileri götürmeyi hedeflediğimiz Motobike Istanbul'da 2019 yılında 255 katılımcı 99,231 ziyaretçi ile bir araya geldi. Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40'ı 4 gün süren fuarımızda yapılıyor. Sektöre büyük katkı sağlayan fuarımızı bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.MOTED Başkanı Bülent Kılıçer ise bu yıl fuara daha büyük ilgi beklediklerini belirtti. Motosiklet firmalarının bütün yılın satışlarına olumlu katkı sağlayan fuara büyük özen gösterdiğini kaydeden Kılıçer, pazardaki gelişmelere ve yeni uygulamalara da dikkati çekti. Kılıçer, MOTED'in motosiklet sektörünün gelişimi için gerekli aksiyonları yasal mercilerle koordineli şekilde aldığını ve toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını vurguladı.