MotoGP'de bir erteleme daha
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin'de düzenlenmesi planlanan 4. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
11.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:40
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin 'de düzenlenmesi planlanan 4. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, Arjantin'in 17-19 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ayağın 20-22 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.
Daha önce 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, 22 Mart'ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix'si ile 3 Nisan'da yapılması beklenen ABD Grand Prix'si ertelenmişti.
Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 3 Mayıs'ta Madrid'deki İspanya Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, Arjantin'in 17-19 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ayağın 20-22 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.
Daha önce 6-8 Mart'ta Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, 22 Mart'ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix'si ile 3 Nisan'da yapılması beklenen ABD Grand Prix'si ertelenmişti.
Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 3 Mayıs'ta Madrid'deki İspanya Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.
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Kaynak: AA
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