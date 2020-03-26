Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

26.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:20
MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya 'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD ve Arjantin'deki yarışlar ise ertelenmişti.
Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 15-17 Mayıs'ta Le Mans'daki Fransa Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık’ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı
17 yıl önce İtalya’da koronavirüs pankartı! İlginç ayrıntı Spor
17 yıl önce İtalya'da koronavirüs pankartı! İlginç ayrıntı
Koronavirüs Barcelona’ya da sıçradı! İki kişinin testi pozitif çıktı Spor
Koronavirüs Barcelona'ya da sıçradı! İki kişinin testi pozitif çıktı
Adem Büyük’ün Sağlık Bakanlığı’na yaptığı bağış takdir topladı Spor
Adem Büyük'ün Sağlık Bakanlığı'na yaptığı bağış takdir topladı
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya’yı terk etti Spor
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya'yı terk etti

Son Dakika Spor Haberleri

17:37: Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor - Spor 17:36: Milli güreşçilerden "Evde spor yap" çağrısı - Spor 17:34: Abdurrahim Albayrak: "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor" - Spor 17:32: Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı! Corona virüs nedeniyle... - Spor 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 16:50: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı - Spor 16:43: İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı - Spor 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 15:56: Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı - Spor 15:24: Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü - Spor