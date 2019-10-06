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MotoGP'de şampiyon yine Marc Marquez

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2019 sezonunun şampiyonu Marc Marquez oldu.

06.10.2019 15:59MotoGP'de şampiyon yine Marc Marquez
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2019 sezonunun şampiyonu Marc Marquez oldu. Sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Marquez, MotoGP'de 6. şampiyonunu kazandı.

MotoGP'de şampiyon Tayland Grand Prix'inde belli oldu. MotoGP'de son yılların en başarılı pilotu Marc Marquez, üçüncü sırada başlamasına karşın iyi bir performans sergilediği yarışta 39'36.223'lük derecesiyle birinci geldi. Bu galibiyetinin ardından Red Bull sporcusu, bitime 4 yarış kala sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.

Bitiş çizgisini Marquez'den 0.1 saniye sonra geçen Fabio Quartararo ikinci, Marquez'in 1.3 saniye gerisindeki Maverick Vinales ise 3. oldu.

MotoGP'de altıncı şampiyonluğunu elde eden 26 yaşındaki İspanyol pilot, bu yarışın tarihinde 6. şampiyonluğa en genç ulaşan isim oldu. Şampiyonluk sayısında Mick Doohan'ı geçen Marquez'in önünde, 7 şampiyonlukla Valentino Rossi ve 8 şampiyonluğu bulunan Giocomo Agostini yer alıyor. - İSTANBUL

Tayland, Spor

Kaynak: İHA

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